دو منشیات فروش گرفتار 5کلو سے زائد چرس برآمد

  • ملتان
میاں چنوں (نامہ نگار )پولیس نے دو منشیات فروشوں کوگرفتار کر کے پانچ کلو سے زائد چرس برآمد کرلی۔۔۔

، مقدمات درج ۔تفصیلات کے مطابق پولیس تھانہ صدر کے ایس ایچ او ملک عدنان خورشید نے مخبر کی اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے مبینہ طورپر چرس فروخت کرتے ہوئے ملزموں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کرلیا ،ملزم غلام سرور ولد ولی داد قوم ہراج سکنہ 118 پندرہ ایل سے 3300گرام اور ملزم سرفراز ولد ولی داد قوم ہراج سکنہ 118پندرہ ایل سے 2000گرام چرس برآمد ہوئی پولیس نے ملزموں کے خلاف منشیات ایکٹ کے تحت الگ الگ مقدمات درج کرکے کارروائی کا آغاز کردیا۔

 

