شجاع آباد میں جشن آزادی اور آپریشن کی کامیابی کی تقریب

  • ملتان
شجاع آباد (نامہ نگار) آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی اور جشن آزادی کے سلسلے میں صرافہ ایسوسی ایشن کے۔۔۔

 زیر اہتمام صرافہ بازار میں پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں اسسٹنٹ کمشنر حمیرا شاہ اور ایس ایچ او تھانہ سٹی چودھری آصف شہزاد نے صدر صرافہ ایسوسی ایشن شعیب ریاض کے ہمراہ کیک کاٹا۔تقریب کے میزبان صدر صرافہ ایسوسی ایشن شعیب ریاض کے ساتھ چودھری سکندر حیات اور چودھری شوکت حیات شریک تھے ۔ اس موقع پر انچارج انویسٹیگیشن مبشر گیلانی، سیکیورٹی انچارج چودھری شرفان میو، سرپرست ایسوسی ایشن رفیق بھٹی، نائب صدر ہمایوں ارشد، جنرل سیکرٹری تقی مرتضیٰ نقوی سمیت دیگر عہدیداران و ممبران بھی موجود تھے ۔تقریب کے اختتام پر ملکی بقا و سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کرائی گئی۔

 

