فلڈ بند ٹوٹنے سے درجنوں ایکڑ علاقہ زیرآب ،فصلیں تباہ
مظفرگڑھ(سٹی رپورٹر )تحصیل جتوئی کے موضع لنڈی پتافی میں بدترین دریائی کٹاؤ کے حوالے سے شہریوں کی۔۔۔
شکایات کے باوجود بھی زمیندارہ فلڈ بند کی مرمت نہ کی گئی،انتظامی سست روی کے باعث گزشتہ روز فلڈ بند ٹوٹ گیا،درجنوں ایکڑعلاقہ زیر آب، فصلیں تباہ ہوگئیں۔تفصیلات کیمطابق تحصیل جتوئی کے موضع لنڈی پتافی میں دریائے سندھ کا کٹاؤ شدت اختیار کر چکا ہے جس کی وجہ سے کئی بستیاں زیرآب آرہی تھیں اور علاقے کا ایک مڈل سکول بھی دریابرد ہونے کا خدشہ تھا،شہری شکایات پر کچھ روز قبل ہی ڈپٹی کمشنر مظفرگڑھ عثمان طاہر جپہ نے متاثرہ علاقے کا دورہ کیا تھا،اس دوران اہل علاقہ نے بھی ڈپٹی کمشنر سے اپیل کی تھی کہ فلڈ بندوں کی مضبوطی کے لیے فوری طور اقدامات کیے جائیں کیونکہ دریائے سندھ میں پانی کے اضافے کے باعث فلڈ بند ٹوٹنے اور مزید علاقے دریابرد ہونے کا خدشہ ہے ،اہل علاقہ کی شکایات پر ڈپٹی کمشنر مظفرگڑھ عثمان طاہر جپہ نے فلڈ بند کی مضبوطی کے لیے اقدامات کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی مگر کئی روز گزر جانے کے باوجود بھی علاقے میں فلڈ بندوں کو مضبوط نہیں کیاگیا اور گزشتہ روز علاقے میں ایک زمیندارہ فلڈ بند ٹوٹنے سے درجنوں ایکڑ علاقے میں دریائے سندھ کا پانی داخل ہوگیا اور کھڑی فصلیں تباہ ہوگئیں،متاثرین ریسکیو کیساتھ ملکر بند باندھنے کی کوشش کرتے رہے ۔شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ علاقے میں فلڈ بند کی مرمت کرکے انھیں مضبوط کیا جائے تاکہ مزید لوگ نقصان سے بچ سکیں۔