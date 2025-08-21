دھنوٹ و مسہ کوٹہ مراکز صحت کی فیزیبلٹی رپورٹ تیار
دھنوٹ (نامہ نگار) سی ای او ہیلتھ لودھراں ڈاکٹر میاں فرحان سعید سمیجہ نے آر ایچ سی دھنوٹ اور آر ایچ سی مسہ کوٹہ کے لیے۔۔۔
فیزیبلٹی رپورٹ تیار کر کے محکمہ صحت کو ارسال کر دی ہے ۔ اہلِ علاقہ نے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے عوام کو ریلیف اور مریضوں کو بہتر سہولیات میسر آئیں گی۔تفصیل کے مطابق رپورٹ میں دونوں مراکز صحت کی ضروریات، سہولیات اور عوامی تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے مزید بہتری اور توسیع کے حوالے سے تجاویز دی گئی ہیں۔ ڈاکٹر میاں فرحان سعید سمیجہ نے کہا کہ دونوں مراکز میں روزانہ سینکڑوں مریض آتے ہیں، اس لیے افرادی قوت میں اضافہ، جدید آلات کی فراہمی اور بنیادی سہولتوں کی بہتری وقت کی ضرورت ہے ۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ رپورٹ کی منظوری کے بعد عوام کو صحت کے شعبے میں مزید سہولتیں فراہم ہوں گی۔چیئرمین وسیب اتحاد دھنوٹ چودھری محمد اسلام ثانی، چودھری برکت علی ریاض، میاں ولی محمد کاشف، چودھری کاشف اسلام، رانا عابد علی، رانا یوسف علی خان، اے ڈی انجم و دیگر نے کہا کہ یہ اقدام دور دراز علاقوں کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ عوامی حلقوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ رپورٹ پر جلد عملدرآمد یقینی بنایا جائے تاکہ مریضوں کو بنیادی سہولیات گھر کے قریب مل سکیں۔