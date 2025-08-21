صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مدرسہ کنزالامان میں احمد رضا بریلوی کانفرنس ،طلبہ میں اسناد تقسیم

  • ملتان
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) خانیوال کے معروف دینی مدرسہ کنزالایمان میں امام احمد رضا بریلوی کانفرنس منعقد ہوئی۔۔۔

 جس کے مہمانِ خصوصی ممتاز عالم دین مفتی شوکت علی سیالوی تھے ۔بہترین کارکردگی دکھانے والے طلبہ میں ٹرافیاں، شیلڈز اور اسناد تقسیم کی گئیں جب کہ حضور نبی کریم ؐ کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا گیا اور ملک و ملت کی سلامتی، امن و بھائی چارے اور اتحادِ امت کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ کانفرنس میں امیر متحدہ علماء اہلِ سنت فورم ضلع خانیوال مفتی عبدالرزاق گولڑوی، مفتی صفدر شاکر، ناظم اعلیٰ متحدہ علماء اہلسنت قاری غلام مجتبیٰ سمیت علمائے کرام، مشائخ، طلباء اور عاشقانِ رسول ؐ کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ مفتی شوکت علی سیالوی نے کہا کہ امام احمد رضا بریلوی ؒ کا علمی، فقہی اور دینی ورثہ امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہے ، نوجوان نسل کو چاہیے کہ وہ امام احمد رضا ؒکے افکار اور سیرت سے رہنمائی لے کر باطل نظریات کا مقابلہ کرے ۔انہوں نے کہا کہ 12 ربیع الاول دراصل سیرت طیبہ کے عملی نفاذ اور پیغامِ محبت کے فروغ کا دن ہے ، ہمیں امام احمد رضا کے پیغامِ عشقِ رسول ؐ، اتحادِ امت اور احترامِ مصطفی ؐ کو عام کرنے کا عہد کرنا چاہیے ۔

 

