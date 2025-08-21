صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قدرتی آفات کا مقابلہ سندھ حکومت سے سیکھیں، رانا خالد محمود

  • ملتان
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی جنرل سیکرٹری پروفیسر رانا خالد محمود ایڈووکیٹ نے۔۔۔

 کہا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں طوفانی بارش قدرتی آفت ہے مگر کراچی پہنچتے ہی اسے حکومتی نااہلی قرار دینا زیادتی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ تعصب پر مبنی تبصرے عوام میں کبھی پذیرائی حاصل نہیں کرسکتے ۔انہوں نے کہا کہ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے سندھ حکومت کی کارکردگی قابلِ تقلید ہے۔ گزشتہ سیلاب میں سندھ حکومت نے متاثرین کے لیے 21 لاکھ گھر تعمیر کرکے مالکانہ حقوق پر دیئے جبکہ حالیہ سیلاب میں سندھ حکومت اور گورنر پنجاب کی طرف سے خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے متاثرین کو امداد بھی بھیجی گئی۔رانا خالد محمود نے کہا کہ اس مشکل گھڑی میں سیاسی جماعتوں کو باہمی اختلافات سے بالاتر ہو کر متاثرین کی بحالی اور امداد کے لیے یکسو ہونا چاہیے ۔ یہ بات انہوں نے گزشتہ روز صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔

 

