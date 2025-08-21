ترقی پانے والے 7پولیس افسروں کے اعزاز میں تقریب
وہاڑی (خبر نگار،نمائندہ خصوصی) آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایت پر پنجاب پولیس میں محکمانہ ترقیوں کا عمل جاری ہے ۔۔۔۔
اسی سلسلے میں ڈی پی او آفس وہاڑی میں انسپکٹر کے عہدے پر ترقی پانے والے سات پولیس افسروں کے اعزاز میں تقریب منعقد کی گئی۔ ڈی پی او وہاڑی محمد افضل نے ترقی پانے والے افسروں کو پروموشن بیج لگا کر مبارکباد دی۔ترقی پانے والے افسران میں طاہر فریاد، محمد عاطف، زعیم برلاس، محمد طاہر، یاسر نواز، شاہد ندیم اور ظہور احمد شامل ہیں۔ڈی پی او محمد افضل نے کہا کہ نئے عہدے کے ساتھ مزید ذمہ داریاں آپ کو سونپی جا رہی ہیں، امید ہے کہ آپ محنت، لگن اور دیانتداری کو اپنا شعار بناتے ہوئے عوامی خدمت میں بھرپور کردار ادا کریں گے ، پولیس فورس کی اصل طاقت ایمانداری اور عوامی اعتماد ہے ،عوام کی میرٹ اور سستے انصاف کی فراہمی یقینی بنائیں۔