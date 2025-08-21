صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیمار اور لاغر جانور ذبح کرنے پر سخت کارروائی کی وارننگ

  • ملتان
بیمار اور لاغر جانور ذبح کرنے پر سخت کارروائی کی وارننگ

کہروڑپکا (نمائندہ دنیا) اسسٹنٹ کمشنر اصغر اقبال لغاری نے کہا ہے کہ کمزور، لاغر، زخمی اور۔۔۔

 بیمار جانوروں کا ذبح قطعی ممنوع ہے ، غفلت یا کوتاہی پر عملہ کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ میڈیا رپورٹس اور شہریوں کی شکایات پر نوٹس لیتے ہوئے انہوں نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر لائیو اسٹاک ڈاکٹر عزیز اور ویٹرنری ڈاکٹروں کو ہدایت کی کہ وہ اس مسئلے پر فوری اور مؤثر اقدامات کریں۔انہوں نے کہا کہ ذبح سے پہلے اور دورانِ ذبح جانوروں کی ویڈیو بنا کر روزانہ رپورٹ بھجوائی جائے ، جبکہ دکانوں، پھٹوں اور ہوٹلوں میں مہر بھی چیک کی جائے تاکہ صرف صحت مند جانوروں کا گوشت دستیاب ہو۔ اسسٹنٹ کمشنر نے واضح کیا کہ وہ خود بھی اچانک دورے کرکے صورتحال کا جائزہ لیں گے اور کسی بھی کوتاہی کی صورت میں متعلقہ ڈاکٹر اور اسٹاف براہ راست ذمہ دار ہوگا۔ان کا کہنا تھا کہ شہریوں کو صحت مند اور معیاری گوشت کی فراہمی اولین ترجیح ہے ، اشیائے خورد و نوش اور ادویات کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

چناب نگر:گرمی میں بجلی و گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ

جھنگ:چائلڈ لیبر کے خاتمہ کیلئے اقدامات کرنے کا حکم

‘‘ستھرا پنجاب مہم’’ ،اے سی شازیہ رحمان کا مختلف وارڈز کا اچانک دورہ

سڑکوں کے تعمیراتی معیار پر سمجھوتہ نہیں کرینگے :ڈپٹی کمشنر

ڈرینج لائنز کی صفائی اور ڈی سلٹنگ مہم میں تیزی آ گئی

آزادی کی کی قدر فلسطینیوں سے پو چھو:آزاد علی تبسم ،بڑی قربانیوں سے ملی:رانا شعیب

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئے صوبے … میاں عامر محمود کی تجاویز
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
درویش اور اللہ لوگ حکمران
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
خدمت اور سیاست
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بونیر کے بعد اب کراچی میں تباہی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
گورا لاہور …(2)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
عبرت کی نشانیاں!
مفتی منیب الرحمٰن