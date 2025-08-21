بیمار اور لاغر جانور ذبح کرنے پر سخت کارروائی کی وارننگ
کہروڑپکا (نمائندہ دنیا) اسسٹنٹ کمشنر اصغر اقبال لغاری نے کہا ہے کہ کمزور، لاغر، زخمی اور۔۔۔
بیمار جانوروں کا ذبح قطعی ممنوع ہے ، غفلت یا کوتاہی پر عملہ کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ میڈیا رپورٹس اور شہریوں کی شکایات پر نوٹس لیتے ہوئے انہوں نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر لائیو اسٹاک ڈاکٹر عزیز اور ویٹرنری ڈاکٹروں کو ہدایت کی کہ وہ اس مسئلے پر فوری اور مؤثر اقدامات کریں۔انہوں نے کہا کہ ذبح سے پہلے اور دورانِ ذبح جانوروں کی ویڈیو بنا کر روزانہ رپورٹ بھجوائی جائے ، جبکہ دکانوں، پھٹوں اور ہوٹلوں میں مہر بھی چیک کی جائے تاکہ صرف صحت مند جانوروں کا گوشت دستیاب ہو۔ اسسٹنٹ کمشنر نے واضح کیا کہ وہ خود بھی اچانک دورے کرکے صورتحال کا جائزہ لیں گے اور کسی بھی کوتاہی کی صورت میں متعلقہ ڈاکٹر اور اسٹاف براہ راست ذمہ دار ہوگا۔ان کا کہنا تھا کہ شہریوں کو صحت مند اور معیاری گوشت کی فراہمی اولین ترجیح ہے ، اشیائے خورد و نوش اور ادویات کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔