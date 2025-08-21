صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کہروڑپکا میں پولیس گردی، رشوت خوری پر مکینوں کا احتجاج

  • ملتان
کہروڑپکا میں پولیس گردی، رشوت خوری پر مکینوں کا احتجاج

کہروڑپکا (نمائندہ دنیا) تھانہ صدر کے علاقے چھتہ پاڑا کے مکینوں نے مبینہ پولیس گردی، رشوت خوری اور۔۔۔

 جھوٹی ایف آئی آرز کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ مکینوں نے الزام عائد کیا کہ پولیس اہلکار سعید اور اس کے سہولت کار پرائیویٹ شخص اکرم شہریوں کو ناجائز گرفتار کرکے بھاری رشوت طلب کرتے ہیں اور ڈیل کے بعد رقم وصول کرتے ہیں۔پریس کلب کہروڑپکا میں متاثرین جمیل، فیاض، اﷲ بخش اور شاہ محمد سمیت دیگر نے بتایا کہ ان سے مختلف اوقات میں ہزاروں روپے رشوت وصول کی گئی، یہاں تک کہ جعلی مقدمات بنا کر چالان بھی کیے گئے ۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ان اہلکاروں اور سہولت کاروں نے ان کی زندگی اجیرن بنا دی ہے ۔مظاہرین نے پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ بھی کیا اور ڈی پی او لودھراں و آر پی او ملتان سے فوری نوٹس لینے اور ملوث عناصر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔

 

