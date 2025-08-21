دریائے ستلج میں نچلے درجے کا سیلاب برقرار،الرٹ جاری
وہاڑی (خبر نگار،نمائندہ خصوصی) دریائے ستلج میں نچلے درجے کے سیلاب کی صورتحال برقرار ہے۔۔۔
جبکہ پانی کی سطح میں مسلسل اضافے کے باعث مختلف مقامات پر نجی سطح پر قائم عارضی حفاظتی بند ٹوٹ گئے ہیں۔ اس کے نتیجے میں نشیبی علاقوں سے لوگ اپنے مال مویشی اور گھریلو سامان کے ساتھ محفوظ مقامات کی طرف نقل مکانی کر رہے ہیں۔محکمہ آبپاشی کے مطابق اس وقت ہیڈ اسلام پر پانی کی آمد 39 ہزار 102 اور اخراج 37 ہزار 302 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ میلسی سائفن پر پانی کی آمد و اخراج 34 ہزار 365 کیوسک ہے ۔ دریائے ستلج کے راستے سے پچاس ہزار کیوسک کا ریلہ گزر رہا ہے جس سے وہاڑی، بورے والا اور قریبی علاقے متاثر ہو رہے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ نے صورتحال کے پیش نظر سیلاب الرٹ جاری کر دیا ہے ۔ڈپٹی کمشنر وہاڑی عمرانہ توقیر کی ہدایت پر بورے والا، میلسی اور ہیڈ اسلام پر ریسکیو 1122، پولیس، محکمہ آبپاشی، لائیو سٹاک اور محکمہ صحت کے ریلیف کیمپ قائم کر دیئے گئے ہیں۔ دریا کے کناروں اور پانی میں نہانے پر دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے ۔ ڈپٹی کمشنر عمرانہ توقیر اور ڈی پی او محمد افضل نے متاثرہ علاقوں کا ہنگامی دورہ کیا اور امدادی انتظامات کا جائزہ لیا۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق تمام ادارے الرٹ ہیں اور متاثرین کو ہر ممکن امداد فراہم کی جا رہی ہے ۔