ڈاکوئوں نے صدر انجمن تاجران سرائے سدھو کو لوٹ لیا
سرائے سدھو(نامہ نگار)تھانہ سرائے سدھو سے ایک کلومیٹر دور ڈاکو ؤں نے ناکا لگا کر صدر انجمن تاجران سرائے سدھو کوگن پوائنٹ پر لوٹ لیا۔۔۔
مقدمہ درج ۔تفصیل کے مطابق صدر انجمن تاجران سرائے سدھو اور نمائندہ دنیا نیوز سرائے سدھو محمد راشد سنی چوپڑہٹہ سے کار میں سرائے سدھو اپنے گھر واپس آرہے تھے کہ چوپڑہٹہ روڈ پر شہر کے انٹری پوائنٹ پر تھانہ سے صرف ایک کلومیٹر دور ڈاکوؤں نے ناکا لگا یا ہوا تھا ،گن پوائنٹ پر آئی فون سمیت تین موبائل فونز،53000 ہزار نقدی ودیگر قیمتی دستاویزات چھین لیں ۔ پولیس مقدمہ درج کرکے کارروائی کا آغاز کردیا ہے ۔انجمن تاجران سرائے سدھو نے اس واقعہ پر شدید ردعمل دیتے ہوئے ڈی پی او خانیوال سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر ڈاکوؤں کو تلاش کرکے نقصان کا ازالہ کیا جائے اور سنگین جرائم میں ملوث ان افراد کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے ۔