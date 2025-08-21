صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہیڈ اسلام ٹول پلازہ پر اوور چارجنگ، جعلی پرچیاں برآمد

  • ملتان
ہیڈ اسلام ٹول پلازہ پر اوور چارجنگ، جعلی پرچیاں برآمد

لڈن (نمائندہ دنیا)ہیڈ اسلام ٹول پلازہ پر عرصہ سے اوور چارجنگ کا سلسلہ جاری ، کار کی پرچی 30 روپے کے بجائے۔۔۔

 50 جبکہ ٹرالر کی 500 روپے تک دی جا رہی ہے ۔شہریوں کی متعدد شکایات کے باوجود شنوائی نہ ہونے پر کسان اتحاد رجسٹرڈ کے رہنماؤں نے کارروائی کی۔گزشتہ روز مرکزی جنرل سیکرٹری چودھری افتخار ایڈووکیٹ اور تحصیل صدر بوریوالہ اجمل چٹھہ نے ٹول پلازہ پر عملہ کو اوور چارجنگ کرتے ہوئے موقع پر پکڑ لیا اور جعلی پرچیاں بھی برآمد کر لیں۔ بعد ازاں کسان اتحاد کے کارکنوں نے ایکسین ہیڈ اسلام کے دفتر کے باہر احتجاج کیا اور شکایت درج کرائی۔ایکسین ہیڈ اسلام نے کسان اتحاد کے رہنماؤں سے جعلی پرچیاں وصول کرکے یقین دہانی کرائی کہ ٹھیکیدار کے خلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی کی جائے گی۔ کسان اتحاد کے رہنماؤں نے خبردار کیا کہ اگر فوری اور سخت ایکشن نہ لیا گیا تو احتجاج کا دائرہ کار مزید وسیع کیا جائے گا۔

 

