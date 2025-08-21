صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • ملتان
سیاست دین کے تابع کر کے چنگیزیت ختم ہوسکتی ،حامد سعید

مونڈکا (نامہ نگار)سابق وفاقی وزیر سید حامد سعید کاظمی نے کہا ہے کہ سیاست کو دین کے تابع کر کے ہی موجودہ چنگیزیت کا خاتمہ ممکن ہے ۔۔۔۔

 اشرافیہ ہوش کے ناخن لے ، ظلم و ناانصافی کے نتیجے میں ہی قدرتی آفات نازل ہوتی ہیں۔ وہ پیپلز پارٹی کے رہنما و سابق ٹکٹ ہولڈر حلقہ پی پی 272 میاں سلیم اصغر مکول سے ملاقات کے موقع پر گفتگو کر رہے تھے ۔انہوں نے کہا کہ سیاست کو دین سے الگ کرنے کے باعث ہر شعبہ ہائے زندگی میں ناانصافی کا راج ہے ۔ دین اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے اور ملک میں نظام مصطفیؐ کا نفاذ ہونا چاہئے تھا مگر بدقسمتی سے سیاست کو دین سے جدا کر دیا گیا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ مساجد و خانقاہوں کا احترام ختم ہو رہا ہے ، اسلام آباد میں راتوں رات مسجد کا منظر سے غائب ہوجانا اس کی مثال ہے ۔سید حامد سعید کاظمی نے کہا کہ حکمران اور اشرافیہ لہو و لعب سے توبہ کر کے قرآن و سنت کی روشنی میں نظام کو نئے سرے سے ترتیب دیں، مقدسات اسلام کا احترام کریں، یہی واحد راستہ ہے جس سے ملک کو تباہی اور قدرتی آفات سے بچایا جا سکتا ہے ۔

 

