ٹرالی کی ہک ٹوٹنے سے ٹریکٹرالٹ گیا،ڈرائیور جاں بحق

  • ملتان
میاں چنوں،چھب کلاں (نامہ نگار)تھانہ چھب کلاں کے علاقے 59 پندرہ ایل میں ٹریکٹر حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں ٹریکٹر ڈرائیور جاں بحق ہوگیا۔۔۔

تفصیل کے مطابق نواحی گاؤں 41 دس آر کا رہائشی رانا امجد ولد رانا اجمل مٹی سے بھری ٹرالی لے جا رہا تھا کہ اچانک ٹریکٹر ٹرالی کی ہک ٹوٹ گئی۔ہک ٹوٹنے سے ٹریکٹر بے قابو ہوکر الٹ گیا اور ڈرائیور رانا امجد ٹریکٹر کے نیچے آکر موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ حادثے کی اطلاع پر اہل علاقہ جائے وقوعہ پر پہنچ گئے اور جاں بحق نوجوان کی لاش ورثا کے حوالے کردی گئی۔ واقعہ پر علاقے میں کہرام مچ گیا۔

 

