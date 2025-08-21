صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

7وارداتیں، شہری لاکھوں کی نقدی اور سامان سے محروم

  • ملتان
وہاڑی (خبر نگار،نمائندہ خصوصی)ضلع وہاڑی میں چوری کی وارداتوں کا سلسلہ تیزی سے بڑھنے لگا ہے ۔۔۔

 گزشتہ روز سات مختلف وارداتوں میں لاکھوں روپے مالیت کا سامان اور جانور چوری کر لیے گئے ۔ گگو اور گردونواح میں جانوروں کی چوری روز کا معمول بن گئی ہے جس سے شہری سخت پریشان ہیں۔تفصیل کے مطابق تھانہ ساہوکا کی حدود سے نامعلوم چور ساجد ولد ریاض کی ایک بکری اور ایک بکرا چرا کر لے گئے ۔ تھانہ شیخ فاضل کی حدود میں ندیم ارشد کی دکان سے سامان اور ایک موٹر سائیکل چرا لیا گیا۔ تھانہ گگو کے علاقے میں ندیم اکرم کی 80 ہزار روپے مالیت کی بکری، جبکہ بلال حسین کے گھر سے ایل سی ڈی، موبائل فون اور 35 ہزار روپے نقدی چوری کر لی گئی۔ اسی طرح ظفر اقبال کے مویشی خانہ سے ایک بکرا اور بکری بھی چرا لیے گئے ۔

 

