اینٹی کرپشن کا چھاپہ، اے ایس آئی رشوت لیتے گرفتار

  • ملتان
اینٹی کرپشن کا چھاپہ، اے ایس آئی رشوت لیتے گرفتار

مظفرگڑھ (سٹی رپورٹر) اینٹی کرپشن ٹیم نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے اسسٹنٹ سب انسپکٹر مجاہد حسین کو رشوت وصول کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کرلیا۔۔

 کارروائی کے دوران اے ایس آئی سے دس ہزار روپے کی نشان زدہ رقم برآمد کرلی گئی۔تفصیل کے مطابق ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن پنجاب سہیل ظفر چھٹہ اور ریجنل ڈائریکٹر ڈی جی خان بشارت نبی کی ہدایت پر یہ کارروائی عمل میں لائی گئی۔ محلہ بخاری والا کے رہائشی نجف بن نعیم بخاری نے درخواست دی تھی کہ تھانہ قریشی کے مقدمہ میں گرفتاری کے وقت مجاہد حسین نے اس سے سترہ ہزار روپے ، موبائل فون اور سائیکل اپنی تحویل میں لے لی۔ عدالت سے رہائی کے بعد جب اس نے سامان کی واپسی کا مطالبہ کیا تو اے ایس آئی نے رقم مانگی۔ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج مظفرگڑھ کی اجازت اور سول جج سہیل خالد کی نگرانی میں سرکل آفیسر محمد رمضان اور ٹیم کے ہمراہ ریڈ کیا گیا جس میں رشوت کی رقم برآمد کرلی گئی۔ اینٹی کرپشن نے مقدمہ درج کرکے مزید قانونی کارروائی شروع کردی۔

 

