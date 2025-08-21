پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، جعلی پتی اور مصالحے برآمد
ملتان،رحیم یار خان (لیڈی رپورٹر،نمائندہ خصوصی)پنجاب فوڈ اتھارٹی نے خانیوال کے علاقے کچا کھوہ میں جعلی چائے کی پتی اور۔۔۔
مصالحے پیک کرنے والا یونٹ پکڑ لیا۔ کارروائی 19/9R پی ٹی سی ایل ایکسچینج کے قریب قائم غیر قانونی پیکنگ یونٹ پر کی گئی جہاں کھلی چائے کی پتی کو معروف برانڈز کے نام سے پیک کیا جا رہا تھا۔فوڈ سیفٹی ٹیم نے موقع پر 400 کلوگرام کھلی پتی اور 130 کلوگرام جعلی پیکنگ میٹریل برآمد کیا۔ اس کے علاوہ مشہور برانڈز کے مصالحہ جات کا پیکنگ میٹریل بھی ضبط کر لیا گیا۔ ضبط شدہ سامان تحویل میں لینے کے بعد مالک کے خلاف ایف آئی آر درج کروا دی گئی ہے ۔ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے مطابق عوام کی صحت کے ساتھ کھیلنے والوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی گئی ہے ۔دریں اثنا رحیم یار خان میں بھی کارروائی کے دوران 360 کلو مضر صحت گوشت برآمد کرکے تلف کردیاگیا، ویٹرنری ڈاکٹر کے مراسلہ پر پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔