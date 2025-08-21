طالبعلم کی نہم کے امتحانات میں شاندار کارکردگی
ملتان (خصوصی رپورٹر )پنجاب کالج کے ڈائریکٹر سپورٹس رانا اشرف کے بھتیجے نے نویں میں 532 نمبرلیکر اپنے سکول میں فرسٹ رہے بتایاگیا ہے۔۔۔
کہ رانا شوکت کے بیٹے ، رانا اشرف کے بھتیجے رانا محمد آصف نے جماعت نہم کے بورڈ کے امتحان میں شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے 532 نمبر حاصل کر کے اپنے والدین اور اساتذہ سر فخر سے بلند کیا ہے اورگورنمنٹ ہائی سکول جہانیاں میں ٹاپ پر رہے رانا اشرف اور اہل علاقہ نے اس موقع پر محمد آصف کو مبارکباد د دیتے ہوئے اچھے مستقبل کے لئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔