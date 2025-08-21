صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اینٹی سموگ اور ڈس انفیکشن گن مشین کا افتتاح

  • ملتان
وہاڑی(خبرنگار )ڈپٹی کمشنر وہاڑی عمرانہ توقیر نے ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت اینٹی سموگ اور ڈس انفیکشن گن مشین کا افتتاح کیا۔۔۔

 اور ڈپٹی کمشنر کمپلیکس میں پانی کے مؤثر چھڑکاؤ کا عملی مظاہرہ کیا۔اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ جدید مشینری کے استعمال سے صفائی کے نظام میں بہتری آئے گی، سموگ کے خاتمے میں مدد ملے گی اور سڑکوں پر واٹر سپرے سے مٹی کی صفائی آسان ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہریوں کی صحت اور ماحول کے تحفظ کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں اور صفائی کے معیار کو بہتر بنانے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔

 

