وہاڑی : ڈمپر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار زخمی

  ملتان
وہاڑی : ڈمپر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار زخمی

وہاڑی (نمائندہ خصوصی) خانیوال روڈ پر تیز رفتار ڈمپر نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی جس کے نتیجے میں ایک شخص شدید زخمی ہوگیا۔

حادثہ اس وقت پیش آیا جب موٹر سائیکل سوار پٹرول پمپ سے نکل رہا تھا۔ ریسکیو 1122 نے موقع پر پہنچ کر ابتدائی طبی امداد فراہم کی اور زخمی کو ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر ہسپتال منتقل کردیا، جہاں ذرائع کے مطابق اس کی حالت نازک ہے ۔ عینی شاہدین کے مطابق حادثہ تیز رفتاری اور اوورٹیکنگ کے باعث ہوا۔ پولیس نے ڈمپر اور موٹر سائیکل تحویل میں لے کر شواہد اکٹھے کرلیے اور تحقیقات شروع کردی ہیں۔ 

