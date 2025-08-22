صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضلع کچہری میں دو فریقین میں جھگڑا، پولیس نے گرفتار کرلیا

  • ملتان
ملتان (کرائم رپورٹر) ضلع کچہری میں دو فریقین کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ سکیورٹی اہلکاروں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے دونوں گروپوں کو گرفتار کر کے حوالہ پولیس کر دیا۔

تفصیل کے مطابق امجد اور ثانیہ سول جج عظیم ناصر کی عدالت میں دفعہ 164 کے تحت بیان ریکارڈ کروانے کے لئے پیش ہوئے ۔ بیان ریکارڈ کرانے کے بعد جیسے ہی دونوں عدالت سے باہر نکلے تو ثانیہ کے لواحقین محمد سلیم، محمد طارق، حیدر، غلام فرید اور شان کا امجد کے لواحقین محمد حماد، بلال، ساجد، فیض اور صفی اللہ کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔جھگڑے کی اطلاع ملتے ہی کچہری کی سکیورٹی فورس موقع پر پہنچ گئی اور تمام افراد کو قابو کر کے حوالہ چہلیک پولیس کر دیا۔

