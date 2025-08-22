ٹیلی گراف ایکٹ کی خلاف ورزی پر نو افراد کیخلاف مقدمات
ملتان (کرائم رپورٹر)پولیس نے ٹیلی گراف ایکٹ کی خلاف ورزی پر نو افراد کے خلاف مقدمات درج کر لئے ۔ راجہ رام پولیس کو رانا لطیف نے اطلاع دی کہ اس کی زمین کا تنازعہ ملزم محمد صابر کے ساتھ چل رہا ہے جس نے فون پر اسے قتل کی دھمکیاں دیں۔
دوسری جانب صدر جلالپور پولیس کو شیخ عبدالرشید، محمد انصاف، خورشید بی بی، مسرت، اختر اور شمشاد بی بی کے خلاف شکایات موصول ہوئیں۔ اسی طرح بی زیڈ پولیس کو رخسانہ اور آمنہ کے خلاف اطلاع ملی کہ انہوں نے پولیس کو جھوٹی اطلاعات دیں۔ پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی تو تصدیق نہ ہو سکی۔