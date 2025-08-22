صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹیلی گراف ایکٹ کی خلاف ورزی پر نو افراد کیخلاف مقدمات

  • ملتان
ٹیلی گراف ایکٹ کی خلاف ورزی پر نو افراد کیخلاف مقدمات

ملتان (کرائم رپورٹر)پولیس نے ٹیلی گراف ایکٹ کی خلاف ورزی پر نو افراد کے خلاف مقدمات درج کر لئے ۔ راجہ رام پولیس کو رانا لطیف نے اطلاع دی کہ اس کی زمین کا تنازعہ ملزم محمد صابر کے ساتھ چل رہا ہے جس نے فون پر اسے قتل کی دھمکیاں دیں۔

دوسری جانب صدر جلالپور پولیس کو شیخ عبدالرشید، محمد انصاف، خورشید بی بی، مسرت، اختر اور شمشاد بی بی کے خلاف شکایات موصول ہوئیں۔ اسی طرح بی زیڈ پولیس کو رخسانہ اور آمنہ کے خلاف اطلاع ملی کہ انہوں نے پولیس کو جھوٹی اطلاعات دیں۔ پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی تو تصدیق نہ ہو سکی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

واسا : ہاؤسنگ سکیموں کیلئے نئے ہیلتھ ریگولیشنز منظور

بیجنگ انڈر پاس ، 4 روز میں کام مکمل کرنے کی ہدایت

اپنی چھت، اپنا گھر ، درخواستوں کی تعداد ساڑھے 7لاکھ سے متجاوز

ترک وفد کا لاہورکالج یونیورسٹی کا دورہ

میڈیکل سٹور، بوائز ہاسٹلز سمیت 7مقامات پر بجلی چوری پکڑی گئی

مہنگی چینی بیچنے پر 25 دکاندار گرفتار، 271 کو جرمانے

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اگلا نشانہ اسلام آباد؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فکر انگیز‘ غور طلب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا ہم پھر غلطی تو نہیں کر رہے؟؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ‘ پاکستان اور بھارت تعلقات کس طرف جا رہے ہیں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
پرچہ آؤٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
سیلاب اور جنت کے باغات
امیر حمزہ