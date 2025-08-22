صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اوپن یونیورسٹی :داخلہ فارم جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع

  • ملتان
ملتان (خصوصی رپورٹر)علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ریجنل ڈائریکٹر ملتان غلام حسین کھوسہ نے اعلان کیا ہے کہ سمسٹر خزاں 2025 میں مختلف پروگراموں کے داخلہ جات کی تاریخوں میں توسیع کر دی گئی ہے ۔

ان کے مطابق میٹرک، ایف اے ، سرٹیفکیٹ کورسز اور بی ایڈ پروگراموں میں داخلے 25 اگست 2025 تک جاری رہیں گے جبکہ بی اے (ایسوسی ایٹ ڈگری)، بی ایس، بی بی اے اور پی جی ڈی پروگرامز میں داخلہ فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ یکم ستمبر 2025 مقرر کی گئی ہے ۔ تمام پروگراموں میں مقررہ تاریخوں تک بغیر لیٹ فیس اپلائی کیا جا سکے گا۔

