زکریا یونیورسٹی میں واٹر سپلائی نظام کی ازسرنو تشکیل
ملتان (خصوصی رپورٹر)زکریا یونیورسٹی انتظامیہ نے پانی کی بڑھتی کھپت اور مؤثر استعمال کو یقینی بنانے کے لئے واٹر سپلائی نظام کی ازسرنو تشکیل کا فیصلہ کیا ہے ۔ اس مقصد کے تحت یونیورسٹی کی واٹر مینجمنٹ کمیٹی کو نئے اختیارات اور ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔
ترجمان کے مطابق وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد شعیب کی جانب سے جاری مراسلے میں واضح کیا گیا ہے کہ مین واٹر لائن کی دیکھ بھال اور آپریشن اب واٹر مینجمنٹ کمیٹی کے سپرد ہوگا، جبکہ پروجیکٹ ڈائریکٹر مینٹی نینس ونگ مین بلڈنگ کنکشن سے پانی کی تقسیم کے نیٹ ورک کا ذمہ دار ہوگا۔تمام ڈیپارٹمنٹس کے چیئرمینز، ہاسٹل وارڈنز اور رہائشی اپنے اندرونی بجٹ سے پانی کی تقسیم کے اندرونی نیٹ ورک کی مرمت اور دیکھ بھال کے پابند ہوں گے ۔ کمیٹی اور مینٹی نینس ونگ ضرورت کے مطابق افرادی قوت اور سہولت فراہم کریں گے ۔یونیورسٹی انتظامیہ نے یہ بھی ہدایت دی ہے کہ ہر ڈیپارٹمنٹ، ہاسٹل اور رہائش گاہ میں پانی ذخیرہ کرنے کے لئے اوور ہیڈ ٹینک لازمی بنائے جائیں تاکہ دیکھ بھال یا ہنگامی صورتحال کے دوران پانی کی ضروریات پوری کی جا سکیں۔بجلی کی بچت اور پانی کے ضیاع کو روکنے کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ 25 اگست 2025 سے روزانہ رات 12 بجے سے صبح 2 بجے تک پانی کی فراہمی معطل رہے گی۔ انتظامیہ نے تمام متعلقہ شعبہ جات اور رہائشیوں پر زور دیا ہے کہ وہ جاری کردہ ہدایات پر سختی سے عمل کریں تاکہ یونیورسٹی میں پانی کے مؤثر اور منصفانہ استعمال کو یقینی بنایا جا سکے ۔