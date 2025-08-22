ڈی پی او و ڈپٹی کمشنر کا بوریوالا میں سکیورٹی انتظامات کا جائزہ
وہاڑی (خبرنگار ،نمائندہ خصوصی ) ڈی پی او وہاڑی محمد افضل اور ڈپٹی کمشنر عمرانہ توقیر نے بوریوالا میں 26 صفر چہلم کے موقع پر سکیورٹی و دیگر انتظامات کا جائزہ لیا۔
مرکزی جلوس مخصوص راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ حسینیہ ایچ بلاک میں اختتام پذیر ہوگا۔ضلعی انتظامیہ نے مجالس و جلوسوں کے لیے تھری لئیر سکیورٹی فراہم کی جبکہ جلوس کے داخلی و خارجی راستوں کو خار دار تاروں اور قناعت لگا کر سیل کیا گیا ہے ۔ شرکاء کو مکمل باڈی سرچ کے بعد داخلے کی اجازت دی جا رہی ہے ۔ڈی پی او اور ڈپٹی کمشنر نے جلوس کے منتظمین اور امن کمیٹی کے ممبران سے ملاقات کی۔ اس موقع پر ایس ڈی پی او سرکل بوریوالا رانا عمران ٹیپو، ایس ایچ اوز، انجمن تاجران اور امن کمیٹی کے اراکین بھی موجود تھے ۔