صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ونڈا جات کو بروقت نمٹانا اولین ترجیح ہے :بابر سلیمان

  • ملتان
ونڈا جات کو بروقت نمٹانا اولین ترجیح ہے :بابر سلیمان

وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی ) ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو بابر سلیمان کی زیرصدارت پلس پراجیکٹ کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا۔

 اجلاس میں زیر التواء ونڈا جات، اغلاط ناموں، پارٹیشنز فائلز اور آن لائن موضع جات پر بریفنگ دی گئی۔بابر سلیمان نے ہدایت کی کہ وزیراعلیٰ پنجاب کے وژن کے مطابق ونڈا جات کو بروقت نمٹانا اولین ترجیح ہے ، ریونیو افسران مشترکہ کھاتوں کی تقسیم اور ونڈا جات کے عمل کو تیز کریں اور عوام کو زیادہ سے زیادہ آگاہی فراہم کریں۔انہوں نے کہا کہ اغلاط نام درست کر کے پلس پراجیکٹ میں جمع کروائے جائیں اور نوٹیفائیڈ موضع جات کا ریکارڈ اراضی ریکارڈ سنٹر میں جمع کرایا جائے ۔ اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنر وہاڑی احسن ممتاز، تحصیلدار منظور الحق، ڈسٹرکٹ منیجر شاہد نواب اور دیگر افسران نے شرکت کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

واسا : ہاؤسنگ سکیموں کیلئے نئے ہیلتھ ریگولیشنز منظور

بیجنگ انڈر پاس ، 4 روز میں کام مکمل کرنے کی ہدایت

اپنی چھت، اپنا گھر ، درخواستوں کی تعداد ساڑھے 7لاکھ سے متجاوز

ترک وفد کا لاہورکالج یونیورسٹی کا دورہ

میڈیکل سٹور، بوائز ہاسٹلز سمیت 7مقامات پر بجلی چوری پکڑی گئی

مہنگی چینی بیچنے پر 25 دکاندار گرفتار، 271 کو جرمانے

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اگلا نشانہ اسلام آباد؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فکر انگیز‘ غور طلب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا ہم پھر غلطی تو نہیں کر رہے؟؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ‘ پاکستان اور بھارت تعلقات کس طرف جا رہے ہیں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
پرچہ آؤٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
سیلاب اور جنت کے باغات
امیر حمزہ