ونڈا جات کو بروقت نمٹانا اولین ترجیح ہے :بابر سلیمان
وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی ) ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو بابر سلیمان کی زیرصدارت پلس پراجیکٹ کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا۔
اجلاس میں زیر التواء ونڈا جات، اغلاط ناموں، پارٹیشنز فائلز اور آن لائن موضع جات پر بریفنگ دی گئی۔بابر سلیمان نے ہدایت کی کہ وزیراعلیٰ پنجاب کے وژن کے مطابق ونڈا جات کو بروقت نمٹانا اولین ترجیح ہے ، ریونیو افسران مشترکہ کھاتوں کی تقسیم اور ونڈا جات کے عمل کو تیز کریں اور عوام کو زیادہ سے زیادہ آگاہی فراہم کریں۔انہوں نے کہا کہ اغلاط نام درست کر کے پلس پراجیکٹ میں جمع کروائے جائیں اور نوٹیفائیڈ موضع جات کا ریکارڈ اراضی ریکارڈ سنٹر میں جمع کرایا جائے ۔ اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنر وہاڑی احسن ممتاز، تحصیلدار منظور الحق، ڈسٹرکٹ منیجر شاہد نواب اور دیگر افسران نے شرکت کی۔