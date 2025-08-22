صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خانیوال :انٹر ڈسٹرکٹ ریجنل پولیس ٹی ٹونٹی کپ کا آغاز

  ملتان
خانیوال :انٹر ڈسٹرکٹ ریجنل پولیس ٹی ٹونٹی کپ کا آغاز

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار) پولیس آفیسر ملتان کیپٹن (ر) محمد سہیل چوہدری کی خصوصی ہدایات اور ڈسٹرکٹ پولیس سربراہ اسماعیل کھاڑک کی زیر نگرانی خانیوال میں انٹر ڈسٹرکٹ ریجنل پولیس ٹی ٹونٹی کرکٹ کپ 2025 کا آغاز سپورٹس کمپلیکس میں ہوگیا۔

 ایونٹ کی نگرانی ڈی ایس او خانیوال پولیس لقمان وسیم ہراج کر رہے ہیں۔اس ٹورنامنٹ میں پولیس ملازمین پر مشتمل مختلف اضلاع کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ افتتاحی میچ میں ملتان پولیس اور وہاڑی پولیس کے درمیان دلچسپ مقابلہ ہوا۔ ملتان پولیس نے پہلے کھیلتے ہوئے 20 اوورز میں 195 رنز بنائے ، جواب میں وہاڑی پولیس نے شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے صرف 14 اوورز میں ہدف پورا کرلیا۔دوسرے میچ میں وہاڑی پولیس اور سٹی ٹریفک پولیس ملتان آمنے سامنے آئیں۔ سٹی ٹریفک پولیس نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 172 رنز کا ہدف دیا جسے وہاڑی پولیس نے 19ویں اوور میں حاصل کرکے کامیابی سمیٹ لی۔ میچ کی خاص بات سٹی ٹریفک پولیس کے کپتان معظم حیات کی شاندار باؤلنگ تھی جنہوں نے پانچ کھلاڑیوں کو آؤٹ کرنے کے ساتھ ہیٹرک بھی کی۔

