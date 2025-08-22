صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلا ب متاثرہ علاقوں میں سہولیات فراہم کی جائیں :عثمان طاہر جپہ

  • ملتان
سیلا ب متاثرہ علاقوں میں سہولیات فراہم کی جائیں :عثمان طاہر جپہ

مظفر گڑھ،ماہڑہ ( سٹی رپورٹر نامہ نگار )ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ نے سیلاب سے متاثرہ علاقے لنڈی پتافی بند کا دورہ کیا۔ اس موقع پر متعلقہ محکموں کے افسران بھی ان کے ہمراہ تھے ۔ ڈپٹی کمشنر نے بند کی موجودہ صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا اور ممکنہ خطرات کے پیش نظر حفاظتی اقدامات مزید مؤثر بنانے کی ہدایت کی۔

ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے مکینوں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ انہوں نے ریسکیو 1122، سول ڈیفنس اور دیگر محکموں کے عملے کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت کی تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے بروقت نمٹا جا سکے ۔ ڈپٹی کمشنر نے متاثرین سیلاب کے لئے گورنمنٹ ہائی سکول نمڑدی بیٹ میر ہزار میں قائم فلڈ ریلیف کیمپ کو بھی دورہ کیا اور کیمپ میں دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ فلڈ کیمپ میں آنے والے متاثرین کو تمام سہولیات فراہم کی جائیں۔ ڈپٹی کمشنر نے مزید کہا کہ ضلعی انتظامیہ عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہی ہے اور کسی کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

واسا کی پانی کے غیرقانونی کنکشن کاٹنے کی وارننگ

مویشی رکنھے والوں کیخلاف کریک ڈاؤن ، 8 باڑے ختم ، 29 گائیں ضبط

جہانزیب اعوان کے فیصل مسعود،ٹی بی ہسپتالوں کے دورے

الیکٹرک بسوں کا اجراء ،چارجر کی تنصیب کی جگہ کا معائنہ

تھانہ اینٹی کرپشن میں کھلی کچہری ،شکایات کی بھرمار ہوگئی

آرپی او کی کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے ،احکامات جاری

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اگلا نشانہ اسلام آباد؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فکر انگیز‘ غور طلب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا ہم پھر غلطی تو نہیں کر رہے؟؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ‘ پاکستان اور بھارت تعلقات کس طرف جا رہے ہیں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
پرچہ آؤٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
سیلاب اور جنت کے باغات
امیر حمزہ