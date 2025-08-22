سیلا ب متاثرہ علاقوں میں سہولیات فراہم کی جائیں :عثمان طاہر جپہ
مظفر گڑھ،ماہڑہ ( سٹی رپورٹر نامہ نگار )ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ نے سیلاب سے متاثرہ علاقے لنڈی پتافی بند کا دورہ کیا۔ اس موقع پر متعلقہ محکموں کے افسران بھی ان کے ہمراہ تھے ۔ ڈپٹی کمشنر نے بند کی موجودہ صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا اور ممکنہ خطرات کے پیش نظر حفاظتی اقدامات مزید مؤثر بنانے کی ہدایت کی۔
ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے مکینوں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ انہوں نے ریسکیو 1122، سول ڈیفنس اور دیگر محکموں کے عملے کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت کی تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے بروقت نمٹا جا سکے ۔ ڈپٹی کمشنر نے متاثرین سیلاب کے لئے گورنمنٹ ہائی سکول نمڑدی بیٹ میر ہزار میں قائم فلڈ ریلیف کیمپ کو بھی دورہ کیا اور کیمپ میں دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ فلڈ کیمپ میں آنے والے متاثرین کو تمام سہولیات فراہم کی جائیں۔ ڈپٹی کمشنر نے مزید کہا کہ ضلعی انتظامیہ عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہی ہے اور کسی کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔