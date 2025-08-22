قحبہ خانوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 8 افراد گرفتار
وہاڑی (نمائندہ خصوصی) تھانہ دانیوال پولیس نے سب انسپکٹر اسحاق کی قیادت میں قحبہ خانوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے نیو سبزی منڈی کے قریب قائم اڈے پر چھاپہ مارا۔
پولیس نے چار خواتین اور چار مردوں کو گرفتار کرلیا۔ حکام کے مطابق ملزمان کے خلاف فحاشی اور عوامی اخلاقیات کی خلاف ورزی سمیت دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج کرلیا گیا ہے ۔ ڈی پی او محمد افضل اور ڈی ایس پی صدر سرکل رضوان خان نے کارروائی پر پولیس ٹیم کو شاباش دیتے ہوئے کہا کہ معاشرتی جرائم کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر سختی سے عمل ہوگا۔ سب انسپکٹر اسحاق نے کہا کہ جرائم پیشہ عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں۔