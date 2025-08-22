صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیکری مالک پرائس کنٹرول ایکٹ کی خلاف ورزی پر گرفتار

  • ملتان
ملتان (کرائم رپورٹر)پرائس کنٹرول ایکٹ کی خلاف ورزی پر گلگشت پولیس نے ایک شخص کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔

 پولیس کے مطابق سہوڑہ چوک پر واقع ایک بیکری پر چھاپہ مارا گیا جہاں بیکری مالک عتیق الرحمن مہنگے داموں اشیائے خوردنی فروخت کرتے ہوئے پایا گیا۔پولیس رپورٹ کے مطابق بیکری میں فروخت کے لئے رکھی گئی متعدد اشیا پر ایکسپائری ڈیٹ درج نہیں تھی، جو شہریوں کی صحت کے لئے سنگین خطرہ بن سکتی ہے ۔ اس موقع پر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے بیکری مالک کے خلاف پرائس کنٹرول ایکٹ اور دیگر متعلقہ قوانین کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔

