صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ناقص کارکردگی :میٹر انسپکٹر کو ہٹا دیا گیا ، لائن مین معطل

  • ملتان
ناقص کارکردگی :میٹر انسپکٹر کو ہٹا دیا گیا ، لائن مین معطل

میلسی (نامہ نگار) ایکسین میپکو ڈویژن میلسی انجینئر فیاض حسین کھوکھر نے کارروائی کرتے ہوئے میٹر انسپکٹر ٹبہ سلطان پور سب ڈویژن ملک خادم حسین کو عہدے سے ہٹا کراس کی خدمات سرکل آفس وہاڑی کے سپرد کردیں۔

جبکہ واپڈا فرسٹ سب ڈویژن کے لائن مین محمد جاوید کو ریکوری ٹارگٹ پورا نہ کرنے پر معطل کر کے ایکسین آفس سے منسلک کردیا۔ذرائع کے مطابق ایکسین نے الزام عائد کیا کہ ڈی ایس یو ریڈ کے دوران میٹر انسپکٹر نے بجلی چور پکڑنے میں کوتاہی کی، جبکہ ایکسین آفس کی ٹیم نے دو بجلی چوروں کو گرفتار کیا۔ اسی طرح لائن مین محمد جاوید کو ریکوری میں ناکامی پر معطل کیا گیا۔ایکسین فیاض حسین کھوکھر نے کہا کہ بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ بجلی چوری میں ملوث ملازمین کے خلاف بھی ایکشن ہوگا جبکہ ایس ڈی اوز اور میٹر انسپکٹرز کو ہدایت دی گئی ہے کہ صارفین کو غیر قانونی ایوریج یا ڈیٹیکشن چارج نہ ڈالے جائیں بلکہ نادہندگان سے ریکوری اور بجلی چوروں کے خلاف ایف آئی آر یقینی بنائی جائے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ریلوے پھاٹک کیساتھ پیدل گزر گاہوں کی حالت ابتر

لینڈ ریکارڈ سنٹر جانوروں کا باڑہ ،نشئیوں کی آماجگاہ بن گیا

تجاوزات کاصفایا، 25دکانیں سربمہر‘50ہزار جرمانہ

گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج آف کامرس میں شجر کاری

واسا میں مزید عملہ بھرتی ‘ جدید مشینری دی جائیگی:ڈی سی

آر پی او کاحافظ آبادکادورہ ،پنڈی بھٹیاں میں کھلی کچہری

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اگلا نشانہ اسلام آباد؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فکر انگیز‘ غور طلب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا ہم پھر غلطی تو نہیں کر رہے؟؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ‘ پاکستان اور بھارت تعلقات کس طرف جا رہے ہیں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
پرچہ آؤٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
سیلاب اور جنت کے باغات
امیر حمزہ