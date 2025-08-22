ناقص کارکردگی :میٹر انسپکٹر کو ہٹا دیا گیا ، لائن مین معطل
میلسی (نامہ نگار) ایکسین میپکو ڈویژن میلسی انجینئر فیاض حسین کھوکھر نے کارروائی کرتے ہوئے میٹر انسپکٹر ٹبہ سلطان پور سب ڈویژن ملک خادم حسین کو عہدے سے ہٹا کراس کی خدمات سرکل آفس وہاڑی کے سپرد کردیں۔
جبکہ واپڈا فرسٹ سب ڈویژن کے لائن مین محمد جاوید کو ریکوری ٹارگٹ پورا نہ کرنے پر معطل کر کے ایکسین آفس سے منسلک کردیا۔ذرائع کے مطابق ایکسین نے الزام عائد کیا کہ ڈی ایس یو ریڈ کے دوران میٹر انسپکٹر نے بجلی چور پکڑنے میں کوتاہی کی، جبکہ ایکسین آفس کی ٹیم نے دو بجلی چوروں کو گرفتار کیا۔ اسی طرح لائن مین محمد جاوید کو ریکوری میں ناکامی پر معطل کیا گیا۔ایکسین فیاض حسین کھوکھر نے کہا کہ بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ بجلی چوری میں ملوث ملازمین کے خلاف بھی ایکشن ہوگا جبکہ ایس ڈی اوز اور میٹر انسپکٹرز کو ہدایت دی گئی ہے کہ صارفین کو غیر قانونی ایوریج یا ڈیٹیکشن چارج نہ ڈالے جائیں بلکہ نادہندگان سے ریکوری اور بجلی چوروں کے خلاف ایف آئی آر یقینی بنائی جائے ۔