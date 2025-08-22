صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد

  • ملتان
وہاڑی (خبرنگار ،نمائندہ خصوصی ) فاؤنڈیشن پاکستان کی سی ای او نور فاطمہ نے کہا ہے کہ اصلاح کو عملی طور پر دکھی انسانیت کی خوشی کا ذریعہ بنانا فاؤنڈیشن کا مقصد ہے ۔

محلہ صدیق اکبر میں موبائل ہیلتھ یونٹ اور وزیر اعلیٰ پنجاب کلینک اون دہلیز کے اشتراک سے ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ منعقد کیا گیا۔کیمپ میں دن بھر مریضوں کا معائنہ اور مفت علاج معالجہ فراہم کیا گیا جبکہ وبائی امراض کی ویکسینیشن اور الٹرا ساؤنڈ سہولت بھی دی گئی۔ لیڈی ڈاکٹرز اور سینئر ڈاکٹر سارہ مسعود اویسی نے 100 سے زائد مریضوں کا معائنہ کیا۔نور فاطمہ نے بتایا کہ خوشی فاؤنڈیشن اگلے منصوبوں میں پلانٹیشن، روزگار، تعلیم، ہیلپ لائن اور مینٹل ہیلتھ کے متاثرہ مریضوں کے لیے مزید کیمپ لگائے گی اور لوگوں میں خوشی پھیلانے کا سلسلہ جاری رکھے گی۔

