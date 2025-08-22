صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اردو کا عملی نفاذ ملکی ترقی کیلئے ناگزیر، رفیق نظامی

  • ملتان
وہاڑی (خبرنگار ،نمائندہ خصوصی) قومی زبان تحریک کے مرکزی رہنما محمد رفیق نظامی ایڈووکیٹ نے پریس کلب وہاڑی میں مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قومی زبان اردو کا عملی نفاذ ملکی ترقی اور قومی یکجہتی کے لیے ناگزیر ہے ۔

انہوں نے کہا کہ اردو کو عدالتی، تعلیمی اور دفتری سطح پر فوری طور پر رائج کیا جائے تاکہ عوام کو اپنی زبان میں سہولت اور انصاف میسر آ سکے ۔مظاہرے میں شریک افراد نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر \"اردو نافذ کرو\"، \"اردو ہماری پہچان ہے \" اور \"قومی زبان کو اس کا مقام دو\" جیسے نعرے درج تھے ۔ 

