کماند روڈ منصوبہ میں سست روری ، کمپنی کو ڈیفالٹر قرار دینے کی سفارش
بورے والا (نمائندہ دنیا، ) محکمہ ہائی ویز پنجاب نے بورے والا کماند روڈ (16.75 کلومیٹر) کی تعمیر و بحالی میں سست روی اور ناقص کارکردگی پر نجی کمپنی کو ڈیفالٹر قرار دینے کی سفارش کر دی ہے ۔
منصوبہ ستمبر 2024 میں 22 کروڑ 62 لاکھ روپے کی لاگت سے دیا گیا تھا اور 30 جون 2025 تک مکمل ہونا تھا، لیکن ٹھیکیدار نے مشینری یا لیبر فراہم نہ کی۔ متعدد نوٹس کے باوجود پیش رفت نہ ہوئی اور 23 جولائی کو منصوبہ ترک کر دیا گیا۔محکمہ ہائی ویز کے مطابق مالی سال 25-2024 میں 14 کروڑ روپے مختص تھے جن میں سے نصف رقم ضائع ہو گئی۔ کمپنی کی زر ضمانت اور پرفارمنس سکیورٹی محفوظ ہے ۔ منصوبہ جلد مکمل کرنے کے لیے نئی کمپنی کو سپرد کرنے کی سفارش کی گئی ہے ۔