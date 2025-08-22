صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیو کا خاتمہ قومی ذمہ داری والدین بچوں کو قطرے پلائیں:لبنیٰ نور

  • ملتان
وہاڑی (نمائندہ خصوصی) ڈبلیو ایچ او کی تحصیل میلسی کی سرویلینس اسسٹنٹ لبنیٰ نور نے کرم پور کے دورے کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پولیو ایک جان لیوا اور معذور کر دینے والا مرض ہے جس کا خاتمہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے ۔

 انہوں نے کہا کہ انسداد پولیو ٹیمیں دن رات محنت کر رہی ہیں تاکہ ہر بچے تک حفاظتی قطرے پہنچ سکیں۔ والدین اپنے پانچ سال سے کم عمر بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں تاکہ آئندہ نسلیں اس خطرناک مرض سے محفوظ رہیں۔ 

