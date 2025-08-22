صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بجلی صارفین کے مسائل کے حل میں تاخیر برداشت نہیں ،شہزاد راعی

  • ملتان
بجلی صارفین کے مسائل کے حل میں تاخیر برداشت نہیں ،شہزاد راعی

ملتان،وہاڑی (خصوصی رپورٹر،نمائندہ خصوصی ،خبر نگار)چیف انجینئر او اینڈ ایم ڈسٹری بیوشن میپکو محمد شہزاد راعی نے کہا ہے کہ عوامی مسائل کے حل میں کسی قسم کی غفلت یا تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔

 کھلی کچہریوں کے انعقاد کا مقصد صارفین اور میپکو انتظامیہ کے درمیان براہِ راست رابطہ قائم کرنا اور بجلی سے متعلق شکایات کو فوری طور پر حل کرنا ہے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے جامع مسجد شرقی وہاڑی میں منعقدہ کھلی کچہری سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر میپکو انجینئر گُل محمد زاہد کی خصوصی ہدایت پر وہاڑی میں کھلی کچہری منعقد کی گئی تاکہ صارفین کو بہتر سہولتیں فراہم کی جا سکیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ریلوے پھاٹک کیساتھ پیدل گزر گاہوں کی حالت ابتر

لینڈ ریکارڈ سنٹر جانوروں کا باڑہ ،نشئیوں کی آماجگاہ بن گیا

تجاوزات کاصفایا، 25دکانیں سربمہر‘50ہزار جرمانہ

گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج آف کامرس میں شجر کاری

واسا میں مزید عملہ بھرتی ‘ جدید مشینری دی جائیگی:ڈی سی

آر پی او کاحافظ آبادکادورہ ،پنڈی بھٹیاں میں کھلی کچہری

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اگلا نشانہ اسلام آباد؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فکر انگیز‘ غور طلب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا ہم پھر غلطی تو نہیں کر رہے؟؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ‘ پاکستان اور بھارت تعلقات کس طرف جا رہے ہیں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
پرچہ آؤٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
سیلاب اور جنت کے باغات
امیر حمزہ