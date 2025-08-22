بجلی صارفین کے مسائل کے حل میں تاخیر برداشت نہیں ،شہزاد راعی
ملتان،وہاڑی (خصوصی رپورٹر،نمائندہ خصوصی ،خبر نگار)چیف انجینئر او اینڈ ایم ڈسٹری بیوشن میپکو محمد شہزاد راعی نے کہا ہے کہ عوامی مسائل کے حل میں کسی قسم کی غفلت یا تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔
کھلی کچہریوں کے انعقاد کا مقصد صارفین اور میپکو انتظامیہ کے درمیان براہِ راست رابطہ قائم کرنا اور بجلی سے متعلق شکایات کو فوری طور پر حل کرنا ہے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے جامع مسجد شرقی وہاڑی میں منعقدہ کھلی کچہری سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر میپکو انجینئر گُل محمد زاہد کی خصوصی ہدایت پر وہاڑی میں کھلی کچہری منعقد کی گئی تاکہ صارفین کو بہتر سہولتیں فراہم کی جا سکیں۔