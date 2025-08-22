ملتان کے مختلف علاقوں میں آج بجلی بند رہے گی
ملتان (خصوصی رپورٹر) ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو) ریجن کے زیرِ انتظام علاقوں میں ترقیاتی منصوبوں اور ضروری مرمت کے باعث 23 اگست (ہفتہ) کو بجلی کی فراہمی مختلف اوقات میں معطل رہے گی۔
میپکو حکام کے مطابق ملتان سرکل کے 11 کے وی فیڈرز جن میں حمود کوٹ، ڈی ایچ اے ایم 1، ڈی ایچ اے ایم آر 2، جہانگیر آباد، پی جی ون، ٹو، تھری اور فور، پی آئی اے کالونی، نیو چاون، شاخِ مدینہ، ابنِ سینا اور پیراں غائب شامل ہیں، پر صبح 7 بجے سے 11 بجے تک بجلی کی فراہمی بند رہے گی۔