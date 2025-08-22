صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • ملتان
زکریا یونیورسٹی، پانچ گھروں کے الاٹمنٹ کا مراسلہ جاری

ملتان (خصوصی رپورٹر)زکریا یونیورسٹی کی ہاؤس الاٹمنٹ کمیٹی نے ای کیٹگری کے پانچ گھروں کے الاٹمنٹ کا مراسلہ جاری کر دیا ہے ۔

 جاری شدہ فہرست کے مطابق محمد طارق نائب قاصد کو ای-12، غضنفر عباس سکیورٹی گارڈ کو ای-32، محمد فیاض سویپر کو ای-31، عبدالوہاب ٹیلی فون اٹینڈنٹ کو ای-45 جبکہ منور ندیم نائب قاصد کو ایچ-20 فاطمہ کالونی کا گھر الاٹ کیا گیا ہے ۔مراسلے کے مطابق تمام الاٹیز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ سو روپے کے اسٹام پیپر پر بیان حلفی جمع کرائیں، جس کی تصدیق گریڈ 17 کے افسر سے لازمی کرائی جائے ۔ بیان حلفی میں واضح کرنا ہوگا کہ ان کا ملتان میں دوسرا گھر یا کوئی ذاتی جائیداد موجود نہیں ہے ۔

