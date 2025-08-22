صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہر میں اتائیوں کی بھرمار، شہریوں کی زندگیوں کو خطرہ

  • ملتان
ملتان (لیڈی رپورٹر)ملتان میں اتائی ڈاکٹروں کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں نے شہریوں کی زندگیوں کو شدید خطرے میں ڈال دیا ہے ۔ نواحی علاقوں اور گلی محلوں میں سینکڑوں اتائی علاج کے نام پر عوام کو لوٹ رہے ہیں۔

 یہ غیر تربیت یافتہ افراد ناقص اور غیر معیاری ادویات استعمال کر کے مریضوں کی صحت کو مزید خراب کر رہے ہیں، بعض کیسز میں مریضوں کی جانیں بھی جا چکی ہیں۔ذرائع کے مطابق اتائی مختلف علاقوں میں کلینکس اور ڈسپنسریاں قائم کر کے کھلے عام دھندہ کر رہے ہیں جبکہ محکمہ صحت کی کارروائیاں صرف کاغذی کاروائی اور فوٹو سیشن تک محدود ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ چھاپوں کے دوران اتائی وقتی طور پر کلینک بند کر دیتے ہیں اور کچھ دنوں بعد دوبارہ سرگرم ہو جاتے ہیں۔ اس رویے کے باعث اتائیت کے خاتمے کے بجائے اس میں اضافہ ہو رہا ہے ۔شہریوں نے شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے حکومت پنجاب اور محکمہ صحت سے مطالبہ کیا ہے کہ صرف دکھاوے کی کارروائیوں کے بجائے مستقل اور سخت اقدامات کئے جائیں۔ عوامی مطالبہ ہے کہ اتائیوں کے کلینکس سیل کر کے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے ۔

