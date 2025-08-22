صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سنی علماء کونسل کے زیر اہتمام سالانہ یوم رضا کانفرنس کا انعقاد

وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی) مرکزی سنی علماء کونسل وہاڑی کے زیر اہتمام سالانہ یوم رضا کانفرنس جامع مسجد گنبد خضریٰ 11-9 ڈبلیو بی میں سابق صوبائی خطیب محکمہ اوقاف پنجاب صاحبزادہ قاضی محمد وہاج قادری کی زیر سرپرستی منعقد ہوئی۔

کانفرنس میں ضلعی صدر سنی علماء کونسل مفتی محمد حیات قادری، مولانا محمد حسین جلالی اور علامہ محمد الطاف ڈوگر شکوری سمیت دیگر علماء کرام نے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ؒکی دینی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔اس موقع پر قاری مظہر فرید نے تلاوتِ قرآن اور قاری محمد امجد سعیدی و قاری عبدالستار سعیدی نے نعتیہ کلام پیش کیا۔ کانفرنس میں علمائے کرام، مذہبی رہنماؤں اور عاشقانِ رسول نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ آخر میں صاحبزادہ قاضی محمد وہاج قادری نے خصوصی دعا کروائی۔

