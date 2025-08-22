ذوالفقار بھٹو نے ختم نبوت کے تحفظ کیلئے تاریخی کردار ادا کیا:شیخ راشد اکرام
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار) پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن شیخ راشد اکرام نے کہا ہے کہ 7 ستمبر 1974ء پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم دن ہے۔
جب پارلیمنٹ میں وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو نے قادیانیوں کو کافر قرار دینے والی تاریخی دستاویز پر دستخط کیے اور ملک کے نظریاتی تشخص کا تحفظ کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھٹو مرحوم اور پیپلز پارٹی نے پاکستان کو دستوری طور پر اسلامی ریاست کا درجہ دلانے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ پارلیمنٹ نے ان فیصلوں کو برقرار رکھ کر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور اسلامی تشخص کے تسلسل کو یقینی بنایا۔