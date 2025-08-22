صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میپکو کی شاندار کارکردگی، لائن لاسز کم، اہداف حاصل

  • ملتان
میپکو کی شاندار کارکردگی، لائن لاسز کم، اہداف حاصل

ملتان (خصوصی رپورٹر) میپکو نے مالی سال 2024-25ء میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لائن لاسز اور ریکوری کے مقررہ اہداف حاصل کر لئے ۔ چیئرمین میپکو بورڈ آف ڈائریکٹرز انجینئر عامر ضیاء نے کہا کہ محنتی ورکرز اور افسروں کی بدولت صرف ایک سال میں 8.1 فیصد لائن لاسز کم کئے گئے جو پاور سیکٹر میں ایک نیا ریکارڈ ہے ۔

اس کارکردگی کے اعتراف میں اعلیٰ افسر اور ملازمین کی سالانہ تقریب میں حوصلہ افزائی کی گئی۔تقریب میں بریگیڈیئر شارق سعود ڈیزرٹ رینجرز نے خصوصی شرکت کی جبکہ چیئرمین بورڈ نے کہا کہ آئندہ مالی سال میں صارفین کو مزید بہتر سروسز فراہم کرنے ، دفاتر کو اپ گریڈ کرنے ، آٹومیشن اور سیفٹی کلچر کے فروغ کو اولین ترجیح دی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ سیفٹی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا اور حادثات کے سدباب کے لئے مزید اقدامات کئے جائیں گے ۔چیف ایگزیکٹو آفیسر میپکو انجینئر گُل محمد زاہد نے کہا کہ حکومت پاکستان اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کی رہنمائی میں مشکل اہداف افسر و ملازمین نے محنت سے حاصل کئے ۔ بجلی چوری کے خلاف آپریشن اور نادہندگان سے ریکوری میں پنجاب رینجرز اور پولیس کا تعاون قابل تحسین ہے ۔تقریب میں سات سپریٹنڈنگ انجینئرز، تین ایگزیکٹو انجینئرز اور مختلف شعبوں کے افسران کو بہترین کارکردگی پر اعزازی شیلڈز پیش کی گئیں۔ اس موقع پر کہا گیا کہ میپکو اپنی محنت، لگن اور جدید اقدامات سے پاور سیکٹر کی بہترین کمپنی کے سفر کو مزید آگے بڑھا رہی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

تعمیراتی منصوبوں میں غفلت برداشت نہیں کی جائے گی: ڈی سی

ترقیاتی کاموں میں معیار پر کوئی سمجھوتہ نہ کیا جائے :نعیم سندھو

ہاؤسنگ سکیموں سے واجبات کی وصولی یقینی بنانے کا حکم

ایم ڈی واسا کا ترقیاتی منصوبوں پر کام تیز کرنے کا حکم

وائس چانسلر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا چنیوٹ سب کیمپس کا دورہ

ممبر اسلامی نظریاتی کونسل حافظ امجد کا جی سی یو کا دورہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اگلا نشانہ اسلام آباد؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فکر انگیز‘ غور طلب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا ہم پھر غلطی تو نہیں کر رہے؟؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ‘ پاکستان اور بھارت تعلقات کس طرف جا رہے ہیں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
پرچہ آؤٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
سیلاب اور جنت کے باغات
امیر حمزہ