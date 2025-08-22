میپکو کی شاندار کارکردگی، لائن لاسز کم، اہداف حاصل
ملتان (خصوصی رپورٹر) میپکو نے مالی سال 2024-25ء میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لائن لاسز اور ریکوری کے مقررہ اہداف حاصل کر لئے ۔ چیئرمین میپکو بورڈ آف ڈائریکٹرز انجینئر عامر ضیاء نے کہا کہ محنتی ورکرز اور افسروں کی بدولت صرف ایک سال میں 8.1 فیصد لائن لاسز کم کئے گئے جو پاور سیکٹر میں ایک نیا ریکارڈ ہے ۔
اس کارکردگی کے اعتراف میں اعلیٰ افسر اور ملازمین کی سالانہ تقریب میں حوصلہ افزائی کی گئی۔تقریب میں بریگیڈیئر شارق سعود ڈیزرٹ رینجرز نے خصوصی شرکت کی جبکہ چیئرمین بورڈ نے کہا کہ آئندہ مالی سال میں صارفین کو مزید بہتر سروسز فراہم کرنے ، دفاتر کو اپ گریڈ کرنے ، آٹومیشن اور سیفٹی کلچر کے فروغ کو اولین ترجیح دی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ سیفٹی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا اور حادثات کے سدباب کے لئے مزید اقدامات کئے جائیں گے ۔چیف ایگزیکٹو آفیسر میپکو انجینئر گُل محمد زاہد نے کہا کہ حکومت پاکستان اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کی رہنمائی میں مشکل اہداف افسر و ملازمین نے محنت سے حاصل کئے ۔ بجلی چوری کے خلاف آپریشن اور نادہندگان سے ریکوری میں پنجاب رینجرز اور پولیس کا تعاون قابل تحسین ہے ۔تقریب میں سات سپریٹنڈنگ انجینئرز، تین ایگزیکٹو انجینئرز اور مختلف شعبوں کے افسران کو بہترین کارکردگی پر اعزازی شیلڈز پیش کی گئیں۔ اس موقع پر کہا گیا کہ میپکو اپنی محنت، لگن اور جدید اقدامات سے پاور سیکٹر کی بہترین کمپنی کے سفر کو مزید آگے بڑھا رہی ہے ۔