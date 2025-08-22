سرکاری کالجز میں داخلے ، 1 لاکھ 36 ہزار سے زائد درخواستیں
ملتان (خصوصی رپورٹر)پنجاب کے سرکاری کالجز میں انٹرمیڈیٹ پروگرامز کیلئے داخلے جاری ہیں اور آن لائن کالج ایڈمیشن سسٹم کے تحت اب تک ایک لاکھ 36 ہزار سے زائد درخواستیں موصول ہو چکی ہیں۔
طلبہ و طالبات کی بڑی تعداد آن لائن پورٹل کے ذریعے اپلائی کر رہی ہے ، جسے پنجاب آئی ٹی بورڈ اور ہائر ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے ترتیب دیا ہے ۔اعداد و شمار کے مطابق ایف اے پروگرام کیلئے سب سے زیادہ 50 ہزار 200 درخواستیں جمع ہوئیں۔ آئی سی ایس کیلئے 48 ہزار 500 سے زائد طلبا و طالبات نے اپلائی کیا، جن میں 57 فیصد لڑکیاں اور 43 فیصد لڑکے شامل ہیں۔ اسی طرح پری میڈیکل کیلئے 26 ہزار 500 درخواستیں وصول ہوئیں، جن میں 78 فیصد لڑکیاں اور صرف 22 فیصد لڑکے شامل ہیں، جو اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ڈاکٹر بننے کے رجحان میں لڑکیاں سب سے آگے ہیں۔پری انجینئرنگ پروگرام کیلئے صرف 4 ہزار 135 امیدواروں نے اپلائی کیا ہے ، جو گزشتہ برسوں کی طرح اس سال بھی کم رجحان کو ظاہر کرتا ہے ۔