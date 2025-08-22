صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایم ڈی اے کا ٹمبر مارکیٹ پارک منصوبے کا معائنہ

  • ملتان
ایم ڈی اے کا ٹمبر مارکیٹ پارک منصوبے کا معائنہ

ملتان (وقائع نگار خصوصی) ڈائریکٹر جنرل ملتان ڈویلپمنٹ اتھارٹی رانا سلیم احمد خان نے ٹمبر مارکیٹ پارک اور گرین بیلٹ کی چار دیواری و بحالی کے منصوبے کا معائنہ کیا۔

اس موقع پر کوآرڈی نیٹر وزیر اعلیٰ پنجاب کمپلینٹ سیل عمر فاروق بھٹی، ڈائریکٹر انجینئرنگ رانا محمد وسیم خان اور انجمن تاجران ٹمبر مارکیٹ کے نمائندے ان کے ہمراہ تھے ۔ڈائریکٹر جنرل ایم ڈی اے نے پارک کے جاری ترقیاتی کاموں کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے تعمیراتی مٹیریل کے معیار کو چیک کیا اور موقع پر ہی متعلقہ حکام کو احکامات جاری کئے ۔ انہوں نے ہدایت کی کہ ترقیاتی کاموں کی رفتار میں تیزی لائی جائے اور معینہ مدت میں منصوبے کی تکمیل ہر صورت یقینی بنائی جائے ۔رانا سلیم احمد خان نے واضح کیا کہ تعمیراتی معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے ڈائریکٹر انجینئرنگ کو تاکید کی کہ منصوبے میں استعمال ہونے والے میٹریل کی کوالٹی اور مقدار پر خصوصی توجہ دی جائے ۔ پارک اور گرین بیلٹ کی خوبصورتی بڑھانے کے لئے سایہ دار درخت بھی لگانے کی ہدایت کی گئی۔

