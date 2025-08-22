ایپکا و گرینڈ الائنس کی ریلی، چارٹر آف ڈیمانڈ پیش
ملتان (خصوصی رپورٹر)آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن (ایپکا) اور آل گورنمنٹ گرینڈ الائنس کے زیر اہتمام ملتان میں احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی ملتان آرٹس کونسل سے کمشنر ہاؤس تک نکالی گئی جس کی قیادت ڈویژنل صدر خالد جاوید سنگھیڑا اور جنرل سیکرٹری اگیگا میڈم فضہ رعنا نے کی۔
ریلی میں مختلف محکموں کے نمائندگان وسیم اختر کمبوہ، چودھری نثار کمبوہ، عبدالستار خان، رانا لیاقت علی، محمد بشیر وڑائچ، ضیاء اللہ خان نیازی، محمد شفیق گجر، پروفیسر محبوب عارف، رانا انور الحق، شمیم ظفر وڑائچ، ایم احمد، میاں عبدالمجید عباسی اور غلام قاسم بھٹہ شریک ہوئے ۔مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر لیو انکیشمنٹ منسوخی، انکم ٹیکس میں اضافہ، نئی پنشن اصلاحات، ریفارمز قوانین، سکول ایجوکیشن اور ہیلتھ سیکٹر میں تبدیلیاں، رولز 17 اے کی منسوخی اور ڈسپیریٹی ریڈوکشن الاؤنس کی عدم فراہمی جیسے مسائل پر نظرثانی نہ کی گئی تو احتجاج مزید سخت کیا جائے گا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو پنجاب اسمبلی اور اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس تک مارچ کیا جائے گا۔مقررین کا کہنا تھا کہ ارکان اسمبلی کی تنخواہیں کئی سو گنا بڑھا دی گئی ہیں جبکہ چھوٹے سرکاری ملازمین کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے ۔ انہوں نے حکومت پر زور دیا کہ وہ ملازمین کے جائز مطالبات تسلیم کرے اور انہیں سڑکوں پر نکلنے پر مجبور نہ کرے ۔اس موقع پر سرکاری دفاتر میں مکمل ہڑتال بھی کی گئی جس سے سرکاری امور تعطل کا شکار رہے ۔