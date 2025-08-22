صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیت المال کا مستحقین کی فلاح میں نمایاں کردار:رمضان طاہر

  • ملتان
بیت المال کا مستحقین کی فلاح میں نمایاں کردار:رمضان طاہر

وہاڑی (خبرنگار ،نمائندہ خصوصی) پاکستان بیت المال ریجنل ڈائریکٹر جنوبی پنجاب ملتان رانا رمضان طاہر نے کہا ہے کہ پاکستان بیت المال معاشرے کے محروم اور مستحق طبقات کی فلاح میں نمایاں کردار ادا کر رہا ہے ۔

 عوامی اعتماد کے ساتھ شفافیت اور میرٹ پر کام کرتے ہوئے اصل حقداروں تک سہولتیں پہنچائی جا رہی ہیں۔انہوں نے کہا کہ بیت المال علاج معالجہ کے اخراجات، نادار طلبہ کے تعلیمی وظائف، معذور افراد کے لیے اعضا اور وہیل چیئرز، جبکہ بے سہارا خواتین کو مالی امداد فراہم کرتا ہے ۔ تمام سہولتیں درخواستوں کی جانچ پڑتال اور ویریفکیشن کے بعد میرٹ پر دی جاتی ہیں۔ان کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب کے تمام اضلاع میں بیت المال دفاتر قائم ہیں جہاں کمپیوٹرائزڈ اور آن لائن نظام کے ذریعے شفاف ریکارڈ رکھا جا رہا ہے ۔ سویٹ ہومز میں یتیم اور بے سہارا بچوں کو رہائش، تعلیم اور بنیادی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں جبکہ بیت المال کے سکولز میں طلبہ کو کتب، یونیفارم اور اسٹیشنری بھی مفت دی جاتی ہے ۔

 

