حکومت غربت کے خاتمے کیلئے سنجیدہ اقدامات کر رہی:رانا سلیم
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار) پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کونسل کے زیر انتظام ووکیشنل ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ خانیوال میں خانم بلاک کا افتتاح کیا گیا۔
افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر خانیوال ڈاکٹر سلمیٰ سلیمان، صوبائی پارلیمانی سیکرٹری رانا محمد سلیم، چیئرمین پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کونسل خالد مسعود چوہدری اور رانا محمد لطیف تھے ۔ پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ڈپٹی کمشنر خانیوال نے اپنے خطاب میں کہا کہ ووکیشنل ٹریننگ ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے ۔ چیئرمین پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کونسل نے کہا کہ ادارہ نہ صرف ملک میں مختلف پروگرام چلا رہا ہے بلکہ بیرون ملک کے لیے ہنر مند افرادی قوت تیار کر رہا ہے ۔ صوبائی پارلیمانی سیکرٹری نے کہا کہ حکومت غربت کے خاتمے اور ترقی کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے ۔رانا محمد لطیف نے کہا کہ ووکیشنل ٹریننگ وقت کی اہم ضرورت ہے ، اس کے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ تقریب میں مختلف اداروں کے سربراہان، بورڈ ممبران اور معزز شہری شریک ہوئے ۔ اختتام پر مہمانوں میں شیلڈز تقسیم کی گئیں۔