صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خستہ عمارتیں،گندگی کے ڈھیر،ناکارہ مشینری،سرکاری ہسپتال مسائل کی آماجگاہ

  • ملتان
خستہ عمارتیں،گندگی کے ڈھیر،ناکارہ مشینری،سرکاری ہسپتال مسائل کی آماجگاہ

ملتان (لیڈی رپورٹر)ملتان کے بیشتر سرکاری ہسپتالوں کی ابتر صورتحال نے مریضوں اور ان کے لواحقین کو شدید اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے ۔ ٹوٹی پھوٹی عمارتیں، گندگی کے ڈھیر، ناکارہ مشینیں اور عملے کی کمی مریضوں کے مسائل میں اضافہ کر رہی ہیں۔

 شہریوں کے مطابق ایمرجنسی وارڈز میں بستر کم ہونے کی وجہ سے مریض زمین پر لیٹنے پر مجبور ہیں، جبکہ کئی وارڈز میں اے سی اور پنکھے بھی خراب پڑے ہیں۔ وارڈز اور راہداریوں میں صفائی نہ ہونے کے باعث تعفن اور بیماریوں میں مزید اضافہ ہو رہا ہے ۔ ڈاکٹروں کی کمی کے باعث مریض گھنٹوں لائنوں میں انتظار کرتے ہیں اور اکثر بغیر علاج واپس چلے جاتے ہیں۔ ایکسرے اور الٹراساؤنڈ جیسی بنیادی مشینیں اکثر خراب رہتی ہے اور مریضوں کو پرائیویٹ مراکز کا رخ کرنا پڑتا ہے ۔اس حوالے سے مریضوں کیساتھ آئے لواحقین بھی دوہری اذیت میں مبتلا ہیں اور انکا کہنا ہے کہ مریضوں کو صحت کی بنیادی سہولیات نہیں مل رہیں اور سرکاری ہسپتالوں میں عملہ کی جانب سے بھی ناروا سلوک برتا جاتا ہے ۔عوامی حلقوں نے حکومت پنجاب اور محکمہ صحت سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر ملتان کے سرکاری ہسپتالوں کی خستہ حالی دور کی جائے ، عملے اور سہولیات میں اضافہ کیا جائے تاکہ غریب عوام کو ریلیف مل سکے ۔شہریوں نے محکمہ صحت کے حکام سے اصلاح کی اپیل کی ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت حسب وعدہ طبی سہولیات فراہم کرے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ریلوے پھاٹک کیساتھ پیدل گزر گاہوں کی حالت ابتر

لینڈ ریکارڈ سنٹر جانوروں کا باڑہ ،نشئیوں کی آماجگاہ بن گیا

تجاوزات کاصفایا، 25دکانیں سربمہر‘50ہزار جرمانہ

گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج آف کامرس میں شجر کاری

واسا میں مزید عملہ بھرتی ‘ جدید مشینری دی جائیگی:ڈی سی

آر پی او کاحافظ آبادکادورہ ،پنڈی بھٹیاں میں کھلی کچہری

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اگلا نشانہ اسلام آباد؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فکر انگیز‘ غور طلب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا ہم پھر غلطی تو نہیں کر رہے؟؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ‘ پاکستان اور بھارت تعلقات کس طرف جا رہے ہیں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
پرچہ آؤٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
سیلاب اور جنت کے باغات
امیر حمزہ