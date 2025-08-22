خستہ عمارتیں،گندگی کے ڈھیر،ناکارہ مشینری،سرکاری ہسپتال مسائل کی آماجگاہ
ملتان (لیڈی رپورٹر)ملتان کے بیشتر سرکاری ہسپتالوں کی ابتر صورتحال نے مریضوں اور ان کے لواحقین کو شدید اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے ۔ ٹوٹی پھوٹی عمارتیں، گندگی کے ڈھیر، ناکارہ مشینیں اور عملے کی کمی مریضوں کے مسائل میں اضافہ کر رہی ہیں۔
شہریوں کے مطابق ایمرجنسی وارڈز میں بستر کم ہونے کی وجہ سے مریض زمین پر لیٹنے پر مجبور ہیں، جبکہ کئی وارڈز میں اے سی اور پنکھے بھی خراب پڑے ہیں۔ وارڈز اور راہداریوں میں صفائی نہ ہونے کے باعث تعفن اور بیماریوں میں مزید اضافہ ہو رہا ہے ۔ ڈاکٹروں کی کمی کے باعث مریض گھنٹوں لائنوں میں انتظار کرتے ہیں اور اکثر بغیر علاج واپس چلے جاتے ہیں۔ ایکسرے اور الٹراساؤنڈ جیسی بنیادی مشینیں اکثر خراب رہتی ہے اور مریضوں کو پرائیویٹ مراکز کا رخ کرنا پڑتا ہے ۔اس حوالے سے مریضوں کیساتھ آئے لواحقین بھی دوہری اذیت میں مبتلا ہیں اور انکا کہنا ہے کہ مریضوں کو صحت کی بنیادی سہولیات نہیں مل رہیں اور سرکاری ہسپتالوں میں عملہ کی جانب سے بھی ناروا سلوک برتا جاتا ہے ۔عوامی حلقوں نے حکومت پنجاب اور محکمہ صحت سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر ملتان کے سرکاری ہسپتالوں کی خستہ حالی دور کی جائے ، عملے اور سہولیات میں اضافہ کیا جائے تاکہ غریب عوام کو ریلیف مل سکے ۔شہریوں نے محکمہ صحت کے حکام سے اصلاح کی اپیل کی ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت حسب وعدہ طبی سہولیات فراہم کرے۔