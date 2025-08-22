وہاڑی روڈ سیوریج منصوبہ،15ستمبر کی ڈیڈ لائن
ملتان(وقائع نگار خصوصی )منیجنگ ڈائریکٹر واسا خالد رضا خان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے ویژن کے مطابق پبلک سروس ڈلیوری کو مزید بہتر بنانا اولین ترجیح ہے وہاڑی روڈ سیوریج منصوبے پر کام کی رفتار کو مزید تیز، کوالٹی آف ورک،شفافیت کو یقینی بنایا جائے ۔
انہوں نے وہاڑی روڈ سیوریج منصوبے کو 15 ستمبر تک مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی ہے ۔انہوں نے ناردرن بائی پاس ہیڈ محمد والا روڈ سلج کیریئر کی ڈیسیلنگ کا عمل بھی جلد مکمل کرنے اور مٹیریل کو درست انداز سے ٹھکانے لگانے کی بھی ہدایت کی ہے ۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار گزشتہ روز وہاڑی روڈ سیوریج منصوبے اور ناردرن بائی پاس سلج کیریئر کی شجاع آباد کینال سائفن کے مقام پر ڈی سیٹنگ کا معائنہ کرتے ہوئے کیا ڈپٹی ڈائریکٹرز انجینئرنگ رائے محمد ساجد ،حافظ محمد وقاص، اسسٹنٹ ڈائریکٹرز غلام شبیر و دیگر بھی موقع پر موجود تھے منیجنگ ڈائریکٹر واسا خالد رضا خان کو وہاڑی روڈ سیوریج منصوبے سے متعلق بتایا گیا کہ 12 سے 36 انچ قطر کی کل 8 ہزار 3 سو فٹ سیوریج لائن کے کام میں سے 3 ہزار فٹ سیوریج لائن ڈال دی گئی ہے جس پر ایم ڈی واسا نے منصوبے پر کام کی رفتار تیز کرنے اور ترقیاتی کام کے دوران دیگر سروسز کی وجہ سے رکاوٹوں کو بروقت دور کرنے کے لئے متعلقہ محکموں سے مکمل رابطہ کرنے کی ہدایت کی جبکہ سیوریج افسروں کو منصوبے کی کارکردگی بڑھانے کے لئے روزانہ کی بنیاد پر مانیٹرنگ کرنے کا حکم دیا