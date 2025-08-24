صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس نے بوگس چیک ، خیانت پر تین مقدمات درج کرلئے

  • ملتان
ملتان (کرائم رپورٹر)پولیس نے شہریوں کو بوگس چیک دینے اور امانت میں خیانت کے الزامات پر تین افراد کے خلاف مقدمات درج کرلئے ہیں۔

گلگشت پولیس کو عمران نے بتایا کہ ملزم صغیر نے مرغی خرید کر ادائیگی کے لئے چیک دیا جو مقررہ وقت پر ڈس آنر ہوگیا۔اسی طرح قادرپورراں پولیس کو فیصل نے اطلاع دی کہ ملزم نواز نے ادھار رقم وصول کی اور اس کے عوض بوگس چیک جاری کیا جو کیش نہ ہوسکا۔ دریں اثنا مظفرآباد پولیس کو توقیر احمد نے بیان دیا کہ ملزم محمد طاہر ان کے پاس سیل مین تھا، جسے گاڑی بطور امانت دی گئی تھی۔

 

